Ереван, 11 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Власти Азербайджана планируют ввести таможенную пошлину за проезд на участке Горис — Капан в Сюникской области Армении, перешедшем под контроль Баку. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Yakovlev Sergey Дорога Капан — Горис

«Азербайджан хочет установить таможенный контроль на участке Эйвазли — Чайзами на своей территории», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Ереван мог бы договориться, чтобы армянские машины пропускали по этому участку без пошлины, за это пришлось бы делать подобные уступки Азербайджану. Пашинян назвал «коридорную логику» неприемлемой.

По словам премьер-министра, армянские машины будут запускать в обход проблемного участка. Для этого почти готова новая трасса Капан — Агвани — Татев.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. Армянские машины там пока пропускают без взимания пошлины.