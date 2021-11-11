Элиста, 11 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 ноября.

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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 678 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в республике эпидемическая ситуация в целом улучшилась. По данным министерства здравоохранения Калмыкии, в регионе набраны достаточные темпы вакцинации от COVID-19.