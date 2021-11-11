Находка, Приморский край, 11 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Приморском крае жители города Находка вышли на митинг, который не был согласован с администрацией города. Несанкционированная акция протеста собрала 300 человек, сообщил 11 ноября телеграм-канал правительства региона.

Митинг в Переславле

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Несогласованный митинг правоохранительные органы расценили как нарушение федерального закона. Организатора акции протеста оштрафовали на 20 тыс. рублей. Возбуждены дела об административном правонарушении в отношении ещё нескольких участников митинга.

Аналогичное мероприятие сотрудники МВД региона пресекли в Хорьском округе. С организатором акции протеста провели беседу. В полиции заявляют о намерении и впредь пресекать подобные несанкционированные протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Кировграда Свердловской области вышли на митинг из-за введения системы QR-кодов. Желающих таким образом высказать свою позицию оказалось около 60 человек.