Элиста, 11 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтвердили ещё 42 случая заражения коронавирусом. Такие данные 11 ноября ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковидных госпиталях на лечении остаются 530 пациентов. 36 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 2 285 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 32 868 человек. Выписаны с выздоровлением 31 178 пациентов, получавших лечение в стационарах и амбулаторно.