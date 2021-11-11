Уфа, 11 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Все усилия руководства Башкирии сейчас направлены на вакцинацию населения. Об этом 10 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия 24».

Glavarb.ru Радий Хабиров

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Базовые действия которые мы предпринимаем сейчас — это конечно вакцинация. На это направлены все усилия», — заявил он, отметив, что руководство региона предусмотрело ряд мер, чтобы люди понимали, что нужно вакцинироваться.

«Основная их логика в том, что в большинство учреждений пройти без сертификата о прививке невозможно. В этом — суть всех ограничительных действий. Это касается учреждений культуры, спорта, заведений общепита и многих других сфер деятельности людей», — заявил Хабиров.

Глава региона отметил, что с того момента, как в республике были введены ограничительные меры, в регионе выросли темпы вакцинации.

«Если раньше в день первым компонентом мы прививали всего две тысячи человек, то сейчас — до 20 тысяч в сутки», — заявил он, отметив, что период выходных дней был очень полезным.

Хабиров предположил, что в период нерабочих дней удалось разорвать эпидемиологические цепочки.

«Что мы видим? Первое — это снижение заболеваемости. Второе — снижение смертности. А главное — нагрузка на систему здравоохранения стала меньше», — подчеркнул глава республики, отметив, что число коек для лечения пациентов с COVID-19 в регионе достигало 8,5 тысячи, а в настоящий момент их сократили до шести тысяч.

Хабиров отметил, что если заболеваемость начнет увеличиваться, то сразу же будет увеличено и число инфекционных коек.