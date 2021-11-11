Казань, 11 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 11 ноября провели 4 003 355 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

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За прошедший день в регионе проведено 11 510 исследований на коронавирус, накануне выполнили 11 612 тестирований.

В Татарии численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по состоянию на 10 ноября выявили 32 898 случаев инфицирования коронавирусом.

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