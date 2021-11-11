Барнаул, 11 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 11 ноября прививки от коронавируса получили 872 648 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 11 982 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 95 240 жителей региона получили первую прививку (всего +4344 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 755 289 человек (+6335 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 22 119 ревакцинированных (+1303 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по статистике в динамике, в регионе большинство прививаются «Спутником Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 060 663 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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