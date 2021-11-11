Штат Калифорния, США, , 10:33 — REGNUM В американском городе Фуллертон штата Калифорния 11 ноября откроют мемориал памяти павших на Корейской войне (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи.

Американские солдаты. Корейская война 1950—53 гг

По их словам, церемония завершения строительства памятника состоится 11 ноября в 13:00 по местному времени.

Известно, что на мемориале, состоящего из пяти блоков высотой 1,5 м и шириной 2,5 м, выгравированы имена 36 591 американского солдата, погибшего в сражениях на Корейском полуострове.

На строительство комплекса в общей сложности было затрачено порядка $720 тыс., из которых 30% предоставило правительство Южной Кореи. Остальная сумма была собрана оргкомитетом проекта и местной корейской диаспорой за счёт пожертвований.

Отметим, что 11 ноября отмечается в Южной Корее, как Международный день памяти ветеранов войны ООН, однако в США это национальный праздник — День ветеранов.