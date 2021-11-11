Барнаул, 11 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 11 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6600 человек, причём 29 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки.

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Опять поставлен рекорд по суточному числу зараженных — 510. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 94 044 человека.

Вместе с тем, новый вирус победили 65 440 человек (+393 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 846 (+11 за сутки), из них 297 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 783 человека, +87 за сутки) и ОРВИ (65 020 человек, +397 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 50 (всего 2491). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 9893 за минувшие сутки (-677).

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