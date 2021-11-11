Нижнекамск, Татарстан, 11 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Супружеская пара из города Нижнекамска отправилась на отдых в Турцию. Через несколько дней по прибытии от COVID-19 скончалась 44-летняя женщина, сообщает НТР-24 со ссылкой на собственный источник.

Pixabay.com Скорбь

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Жительница Нижнекамска вместе с мужем уже на Средиземноморском побережье почувствовали недомогание, но в течение трех дней не обращались за медпомощью в надежде на легкое течение болезни. Вскоре обоих носителей коронавирусной инфекции госпитализировали. Через несколько дней мужчине стало значительно лучше, а его жена побороть заболевание не смогла. Тело умершей на родину пока не доставили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии от COVID-19 умерли с начала пандемии по данным на 11 ноября 1089 человек.

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