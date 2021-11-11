Ижевск, 11 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 18 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались десять женщин в возрасте от 60 до 90 лет и восемь мужчин в возрасте от 46 до 93 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3001 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в регионе выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 384 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 422 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8655 жителей.

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