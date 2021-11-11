Ижевск, 11 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 ноября выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 384 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 422 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Среди новых носителей вируса — 29 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 68 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 457 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 56 756 человек. Скончался 3001 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 18 летальных случаев. Накануне скончались 15 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8665 жителей. Из числа получающих лечение 7497 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1256 человек — в состоянии средней степени тяжести, 472 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, работодателям Удмуртии рекомендовали давать работникам два оплачиваемых выходных дня после вакцинации от COVID-19. Решение было принято трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: В Удмуртии рекомендовали давать работникам два выходных после вакцинации