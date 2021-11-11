Уфа, 11 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. 680 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Минобороны России Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Сообщается, что всего в республике было подтверждено 93 544 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 82 502 человека, в том числе 665 человек победили вирус за минувшие 24 часа. Всего в регионе скончались 2 941 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 32 таких пациентов.

Отмечается, что прививки от COVID-19 получили 1 775 836 человек, в том числе завершили вакцинацию 1 463 404 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 ноября в регионе за сутки выявили 676 носителей коронавируса.