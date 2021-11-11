Мадрид, , 10:13 — REGNUM Национальный комитет автомобильного транспорта Испании объявил о призыве прекратить работу на три дня, с 20 по 22 декабря в знак протеста против «пренебрежительного отношения» правительства страны к этому сектору. Об этом пишет агентство EFE.

Водитель Hans

Комитет пояснил, что после нескольких лет переговоров по пакету требований, включающему такие вопросы, как запрет водителям загружать и разгружать грузовики, отказ от введения евровиньетки (разрешение на проезд по платным автодорогам — прим. ИА REGNUM), обязательное применение положения о пересмотре стоимости топлива и строительство безопасных зон отдыха для профессионалов, терпение сектора иссякло.

Отмечается, что забастовка запланирована на период перед католическим Рождеством.