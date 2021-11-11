Саратов, 11 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Саратове заведующего отделением одной из поликлиник подозревают в получении взятки за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Пресекли схему фиктивной иммунизации от COVID-19 сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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По данным ведомства, в период с 1 июня по 9 июля заведующий отделением одной из поликлиник Саратова получал взятки в виде денежных средств за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Узнавали жители о возможности получения сертификатов без фактической прививки через объявление, размещенное в одном из мессенджеров.

После липовой процедуры прививки неиспользуемый препарат уничтожался. При этом все необходимые документы на пациентов заполнялись. За указанный период общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 183,5 тыс. рублей.

В отношении бывшего заведующего отделением одной из поликлиник Саратова возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Саратовской области занимался частным извозом и искал клиентов, которым были необходимы справки с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Мужчина передавал посредникам данные заказчиков. Готовые справки, якобы выданные медорганизациями, продавал по цене от 1,5 до 2 тыс. рублей. Предварительно, его услугами с мая по июнь воспользовались не менее 100 человек.

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