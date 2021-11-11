Оренбург, 11 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбурге проводится дезобработка частных домовладений, где проживают заражённые коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Дезобработка

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По состоянию на 9 ноября обработано 2083 объекта, в том числе 1140 домовладений в Ленинском районе и 943 домовладения в Центральном районе.

В горадминистрации подчеркнули, что дезинфекция осуществляется регулярно, независимо от праздничных, выходных дней и погодных условий. Обработка направлена на снижение риска распространения заболевания.