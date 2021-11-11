Кызыл, 11 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Туве с начала года подтверждено уже 14 637 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 70 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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«Из 70 заболевших мужчин — 31, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 30, от 50 до 64 лет — 6, старше 65 лет — 10», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 11 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 436 пациентов, в том числе 46 детей и 15 беременных женщин. 17 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составляет 68,1% из 640 коек.

В амбулаторном режиме лечение проходят 238 пациентов, более половины из которых дети. При этом на дому лечатся 14 человек с пневмониями.