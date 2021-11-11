Баку, 11 ноября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели в Париже переговоры по вопросам нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе. Министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча проходила при участии представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Также были представители стран-сопредседателей Минской группы: России, США и Франции.

Напомним, отношения Еревана и Баку обостряются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера. 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.