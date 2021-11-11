Чита, 11 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 81 284, (+364 за сутки).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Вместе с тем 68 379 пациентов (+329 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1725 человек (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 237 находятся в тяжёлом состоянии (+45 за сутки), 65 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10).

Читайте также: В Забайкалье за сутки удвоилось число жертв COVID-19