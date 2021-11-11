Усть-Коксинский район, Алтай, 11 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где выявлено 13 новых носителей, в Горно-Алтайске — 11. Диагноз подтвердился у жителей ещё девяти районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 23 562, в том числе: 7445 — в городе Горно-Алтайске, 3547 — в Майминском районе, 3118 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 15 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 21 093 человека. Лабораторных исследований за время пандемии сделано более 315 тыс. раз.