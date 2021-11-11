Иркутск, 11 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 11 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5803 человека, причём 30 из них добавили в сводку минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 128 056 человек (рекордные +567за сутки).

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Госпитализированы 4905 (-27 за сутки). Выздоровели 108 236 пациентов (+155 за сутки).

Ещё 504 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1за сутки).

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