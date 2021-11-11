Вашингтон, 11 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Переговоры между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса украинского президента Андреем Ермаком и помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном состоялись в Вашингтоне. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представители США и Украины обсудили прогресс, достигнутый по двусторонним приоритетам, которые были определены президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в совместном заявлении от 1 сентября.

Кроме того, участники переговоров обсудили возобновление работы двусторонней комиссии по стратегическому партнёрству и дальнейшее сотрудничество в сфере энергобезопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Украина ведут диалог по вопросу обеспечения энергетической безопасности Киева и поставок энергоресурсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон и Киев координируют усилия в этой сфере с союзными странами и намерены задействовать все рычаги для продления транзита российского газа через Украину.