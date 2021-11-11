Пермь, 11 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что местному вузу вместо угрозы отчисления студентам за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции следует подумать над другими мерами стимулирования к прививкам. Комментарий опубликовал портал 59.RU.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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»Несомненно, нам необходим коллективный иммунитет от коронавируса. В то же время очень важно не доводить ситуацию до абсурда — как в старом советском анекдоте, когда идет такая борьба за мир, что в итоге камня на камне не останется. Считаю, что угроза отчисления студентов за отказ в вакцинации — это не та мера, которая побудит их делать прививки. Скорее наоборот. Поэтому порекомендовал бы подумать над другими вариантами стимулирования студентов к вакцинации», — сказал глава региона и выразил уверенность, что такие меры есть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов издал приказ, согласно которому 80% персонала и студентов обязаны сделать прививки от COVID-19 до 1 декабря 2021 года. За отказ о вакцинации без уважительной причины предусмотрено отстранение сотрудников от работы без сохранения заработка, а также дисциплинарное взыскание — вплоть до увольнения сотрудников и отчисления студентов.