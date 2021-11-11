Благовещенск, 11 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Амурской области расширили сферу действия QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. С 15 ноября без такого подтверждения не получится посетить парикмахерские, солярии, салоны красоты, а с 1 декабря будет закрыт свободный доступ в банки. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Орлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Расширен перечень торговых центров, в которые не пустят без QR-кодов. Также не получится попасть на досуговые, развлекательные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские и государственные мероприятия. По-прежнему ограничен вход в организации питания, культурные учреждения, библиотеки и другие места массового скопления людей. Ограничения действуют в Благовещенске, Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.

Студенты, у которых нет QR-кодов, с 1 декабря будут отправлены на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области не считают действенной мерой против распространения COVID-19 введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-клубов и других мест массового скопления людей. Амурчане возмущены, многие увидели в этих ограничениях принуждение к вакцинации.