Абакан, 11 ноября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Эпидобстановка в Хакасии на сегодняшний день остаётся сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве по делам юстиции и региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

10 ноября в Хакасии состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Как подчеркнули в министерстве, в регионе по-прежнему циркулирует один из самых опасных штаммов COVID-19 — «дельта». С начала года в республике зарегистрировано 1055 летальных случаев. Госпитализация остаётся не высоком уровне.

Медики призывают население вакцинироваться, объясняя это тем, что 99% заболевших — это непривитые граждане.

В последние дни в Хакасии выросло число желающих сделать прививку. Всего по состоянию на 10 ноября от коронавируса привились более 210 тысяч человек. Между тем, для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения Хакасии (322 тысячи человек). Как заявили республиканские власти, оперативно достичь этого показателя мешают антипрививочники, распространяющие ложную информацию в интернете.

«Противникам вакцинации нужно помнить, что за распространение ложной информации предусмотрена правовая ответственность», — предупредили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 10 ноября в Хакасии было выявлено 28 497 носителей SARS-CoV-2.