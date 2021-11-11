Хургада, Египет, , 05:09 — REGNUM Расчётное время вылета граждан из аэропорта египетского города-курорта Хургады назвала 11 ноября авиакомпания-перевозчик S7.

Задержка рейса (сс) JESHOOTScom

Согласно заявлению представителя перевозчика, авиарейс с гражданами РФ, застрявшими в аэропорту Хургады, вылетит в Екатеринбург в 06:00 (7:00 мск). Прибытия российских туристов из Египта в международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге ожидается в 14:45 (12:45 мск) 11 ноября.

Напомним, авиарейс с российскими гражданами должен был вылететь в Россию 10 ноября в 10:00. Однако авиарейс по неизвестной причине постоянно переносился. Спустя несколько часов авиакомпания пояснила, что задержка была вызвана поломкой самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержке вылета двух авиарейсов из Хабаровска в связи с непогодой.

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