Токио, 11 ноября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. У берегов Японии произошло землетрясением магнитудой 6,6, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Ivtorov Сейсмограф

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 163 км к юго-востоку от города Хирара в Японии, в 15:45:13 по Гринвичу 10 ноября, сообщила Геологическая служба США.

Очаг землетрясения глубиной 10,0 км первоначально был определен по координатам 23,739 градуса северной широты и 126,424 градуса восточной долготы. Информации о повреждениях и разрушениях не поступало.