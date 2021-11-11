Вашингтон, 11 ноября, 2021, 04:04 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает провокацией необычное скопление российских войск у границы с Украиной. Об этом он заявил 10 ноября во время совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

«Мы обеспокоены тем, что Россия может совершить серьёзную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины, и при этом ложно утверждала, что её спровоцировали», — сказал он.

Он добавил, что благодарен Киеву за «сдержанность» в условиях нынешней напряжённости, и что в Вашингтоне по-прежнему отсутствует ясность относительно намерений Москвы в регионе.

Ранее обеспокоенность в связи с «непрозрачными» перемещениями войск России вблизи границ Украины выразил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Читайте также: Пентагон выразил обеспокоенность «непрозрачными» перемещениями войск России

Напомним, западные СМИ сообщали о том, что Россия якобы концентрирует войска «на границе с Украиной». Например, по утверждению издания Politico выходило, что подобная активность наблюдается в Смоленской области, хотя она не граничит с Украиной. В Киеве, в свою очередь, сообщали об отсутствии названной военной угрозы.

В МИД России опровергли сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле публикацию Politico назвали некачественным вбросом.