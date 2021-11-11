Яунде, 11 ноября 2021, 03:07 — REGNUM Около 200 человек пострадали в результате взрывов двух самодельных бомб на юго-западе Камеруна. Об этом 10 ноября сообщил новостной портал Cameroon Сoncord News.
Уточняется, что одна из бомб взорвалась на улице возле здания университета Буэа, вторую злоумышленники бросили через крышу в один из залов для лекций. Всего пострадали более 200 студентов, информация о погибших не сообщается.
В настоящее время неизвестно, кто был организатором взрыва. Сотрудники полиции Камеруна начали расследование обстоятельств и причин взрыва.
Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте между пастухами и рыбаками в Камеруне, в ходе которого погибли 12 человек, получили ранения 48 человек.
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