Яунде, 11 ноября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Около 200 человек пострадали в результате взрывов двух самодельных бомб на юго-западе Камеруна. Об этом 10 ноября сообщил новостной портал Cameroon Сoncord News.

nforngwa Жители Камеруна

Уточняется, что одна из бомб взорвалась на улице возле здания университета Буэа, вторую злоумышленники бросили через крышу в один из залов для лекций. Всего пострадали более 200 студентов, информация о погибших не сообщается.

В настоящее время неизвестно, кто был организатором взрыва. Сотрудники полиции Камеруна начали расследование обстоятельств и причин взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликте между пастухами и рыбаками в Камеруне, в ходе которого погибли 12 человек, получили ранения 48 человек.