Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Военную помощь Украине, включая поставки летальных средств, продолжат оказывать США. Об том заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 10 ноября на встрече с украинским министром Дмитрием Кулебой.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам Госдепартамент будет работать по указанному вопросу с Конгрессом Соединенных Штатов. Кулеба отметил, что Киеву пригодится любая помощь со стороны Вашингтона. Он добавил, что Украина заинтересована во всем, что может усилить ее «оборонительный потенциал».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Киев доставили третью партию дополнительной военной помощи США украинской стороне.

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