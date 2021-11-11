Исламабад, , 00:51 — REGNUM Один военнослужащий армии Пакистана погиб в результате нападения неизвестных боевиков на блокпост в районе Хайбер на северо-западе страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанской полиции.

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Сообщается, что боевики напали на блокпост недалеко от Джамруда. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб один военнослужащий пакистанской армии. Боевики из-за ответного огня отступили. Сейчас ведется спецоперация по выявлению нападавших. Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 мирных жителей.

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