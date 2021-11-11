Джакарта, , 00:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии в ночь на 11 ноября, сообщает на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Индонезия на карте Юго-Восточной Азии TUBS

Эпицентр подземных толчков располагался в 186 км к юго-западу от индонезийского города Набире, а их очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в индонезийской провинции Бантен зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0.

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