Джакарта, 11 ноября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Индонезии в ночь на 11 ноября, сообщает на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Эпицентр подземных толчков располагался в 186 км к юго-западу от индонезийского города Набире, а их очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в индонезийской провинции Бантен зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0.