Лондон, , 23:48 — REGNUM Parkway Drive объявили о туре по Великобритании и Европе в 2022 году. Согласно информации портала NME, австралийская металкор-группа, чей последний альбом «Reverence» вышел в 2018 году, даст серию концертов в течение следующего сентября — октября.

Игра на гитаре Александр Погожев © ИА REGNUM

После концертов в Праге, Берлине, Амстердаме, Париже и других городах, Parkway Drive отправятся в Великобританию 30 сентября и откроют британскую часть тура концертом на стадионе Alexandra Palace в Лондоне. Дальнейшие шоу состоятся в Манчестере, Ноттингеме и Кардиффе.

Металкор-группа из Шеффилда While She Sleeps выступит на концертах в качестве разогрева.