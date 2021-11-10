Нарьян-Мар, 10 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Власти Ненецкого автономного округа решили усилить контроль за соблюдением масочного режима. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, для контроля за его соблюдением будут созданы специальные комиссии.

(сс) 7C0 Защитные маски

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"На нарушителей масочного режима комиссии будут составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил во время режима повышенной готовности», — отметили в администрации.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, аптеках и других объектах, ведущих торговую деятельность, усилен с июля текущего года. Теперь его усилят и в других местах массового скопления людей — на транспорте, в организациях сферы услуг, образования, культуры, спорта и других.

По данным администрации округа, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания COVID-19. На лечении находятся 276 человек.