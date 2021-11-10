Мурманск, 10 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В одном из торгово-развлекательных центров Мурманска для посетителей продуктового гипермаркета с помощью сигнальных лент создали отдельный коридор, сообщает «Мурманский вестник».

Https://www.mvestnik.ru Торговый центр в Мурманске

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Https://www.mvestnik.ru Торговый центр в Мурманске

Данная мера связана с тем, что с 11 ноября попасть в торговые центры Мурманской области можно только по QR-коду о вакцинации, перенесенной болезни или справке с отрицательным результатом ПЦР-теста. При этом владельцы ТЦ обязаны обеспечить свободный доступ населения к продуктовым магазинам, расположенным внутри зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный коридор для непривитых был создан в одном из курганских торговых центров. Посетителей с QR-кодами и без отделили деревянными поддонами.