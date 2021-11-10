Сыктывкар, 10 ноября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим обратился к главе Коми Владимиру Уйбе с просьбой защитить граждан от принудительной вакцинации от ковида. Текст открытого обращения православный лидер опубликовал в соцсетях.

Kremlin.ru Глава Коми Владимир Уйба

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"Уважаемый Владимир Викторович! Мы последовательно выступаем за необходимость вакцинации от новой коронавирусной инфекции, и надо отметить, что около 65 процентов духовенства и монашествующих Сыктывкарской епархии уже прошли вакцинацию, но просим вас избежать насильственной принудительной медицинской манипуляции, попирающей основы христианской свободы», — говорится, в частности, в обращении.

Напомним, по данным республиканского минздрава, вакцинацию от ковида в Коми прошли более 290 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми назвал катастрофой ситуацию со смертностью от коронавируса.