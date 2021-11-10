София, 10 ноября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В Центральной библиотеке Софии состоялось торжественное открытие выставки уникальных книг и альбомов русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Об этом 10 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Цитата из х/ф «Братья Карамазовы». реж. Иван Пырьев. 1968. СССР Разговор

Как отметили организаторы мероприятия, в экспозиционные фонды включены оригинальное издание романа «Братья Карамазовы» (Санкт-Петербург, 1895 г.), а также первые болгарские переводы произведений «Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома», «Идиот» и «Бедные люди» (1913 — 1928 гг.).

Среди зарубежных экспонатов представлены несколько художественных альбомов, посвященных творчеству автора на английском, французском и испанском языках и старейший немецкий экземпляр «Братьев Карамазовых» (1919 г.).

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. Работа экспозиции продлится до 30 ноября.