Москва, 10 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Президиум Генсовета партии «Единая Россия» утвердил состав партийной Комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Комиссию возглавляет вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Kremlin.ru Анна Кузнецова

В состав Комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи вошли 30 человек.

Анна Кузнецова. Автор «В основной состав комиссии войдут представители министерств и ведомств, экспертного сообщества, представители федеральных и общественных организаций, которые имеют позицию, предложения, и готовы внести существенный вклад в работу комиссии. Мы предлагаем туда включить и представителей регионов», — рассказала журналистам

Первым заместителем председателя комиссии стала председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина. Заместителем председателя Комиссии утвержден руководитель Агентства социально-демографического развития Григорий Сайфуллин.

Также в Комиссию вошли первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта, заместитель министра просвещения Денис Грибов, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова, вице-президент Российской Академии образования Юрий Зинченко, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, депутат Госдумы Ольга Коробова, председатель Федерального совета отцов Андрей Коченов, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Ольга Кривонос, депутат Госдумы Татьяна Ларионова, первый заместитель комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр спорта РФ Олег Матыцин, начальник главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, российский медиаменеджер, общественный деятель Рифат Сабитов, замминистра здравоохранения Олег Салагай, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, замминистра культуры Ольга Ярилова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр обороны Сергей Шойгу стал руководителем комиссии по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».