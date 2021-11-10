Сыктывкар, 10 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Коми за сутки скончались 18 ковид-пациентов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

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«Мы хороним каждый день наших близких — от 16 до 18 человек. Это катастрофа. Из 18 умерших только один был привит — мужчина 80 лет. У него был тяжелый постинфарктный кардиосклероз и нарушение ритма [сердца]», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми собираются построить быстровозводимый госпиталь для лечения ковид-пациентов.