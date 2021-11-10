Сыктывкар, 10 ноября 2021, 15:48 — REGNUM Власти Коми ищут в Сыктывкаре участок для строительства ковидного госпиталя. Новый объект необходим для того, чтобы возобновить оказание плановой медпомощи в республиканской больнице, где в настоящее время проходят лечение пациенты с COVID-19.
Напомним, что в столице Коми уже начали строительство инфекционной больницы. Однако работы на объекте были приостановлены из-за подорожания строительных материалов.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 390 носителей коронавируса.