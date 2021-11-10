Киев, 10 ноября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Украинские военные корабли будут передислоцированы в Азовское море из Чёрного, написал 10 ноября член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг. 2017. США Корабль-призрак

Следите за развитием событий в трансляции: «Провокационные учения США в Чёрном море — все новости»

По словам депутата Рады, соответствующее предложение, внесённое украинским минобороны, одобрило правительство: из Одессы, Очакова и Николаева корабли будут передислоцированы в Бердянск и в порт Южный.

Так, в Бердянск перемещается военная часть из Николаева. Сюда направляется поисково-спасательное судно «Донбасс», а также малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман», «Кременчуг», «Лубны», «Вышгород».

Кроме того, в порт Бердянск направится морской буксир «Корец» из Очакова Николаевской области. «Подробности в распоряжении кабмина. Приняты с технико-юридическими правками», — пишет Гончаренко.