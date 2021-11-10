Москва, , 19:42 — REGNUM Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» утвердил состав партийной Комиссии по здравоохранению. Комиссию возглавляет главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Здравоохранение ИА REGNUM

В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заседании Президиума Генерального совета партии в среду, 10 ноября.

Заместителем председателя Комиссии стал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Александр Румянцев. На должность ответственного секретаря комиссии избран Илья Крюков.

В состав комиссии вошли: заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, медицинский директор группы компаний «Медси» Адель Вафин, Президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) Николай Володин, Президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Юрий Жулев, директор департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации Игорь Каграманян, член-корреспондент Российской академии наук Роман Козлов, главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, научный руководитель Института комплексных проблем гигиены ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора Владислав Кучма, член Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Александр Марков.

Также в составе комиссии — заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Евгений Никонов, генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский, главврач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В.Очаповского» в Краснодаре Владимир Порханов, Заведующий кафедрой семейной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И.Пирогова Григорий Ройтберг, научный руководитель ФГБУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Владимир Стародубов, член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Сычев, главврач ГБУЗ «Магаданская областная больница» Сергей Тимофеев, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, депутат Госдумы Айрат Фраррахов, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов, главврач ГКБ им.С.П.Боткина Алексей Шабунин, главврач ГБУЗ Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница» Константин Шипачев, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им.А.И.Евдокимова Олег Янушевич.

Как ранее сообщало ИА РЕ, по поручению президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Министр обороны Сергей Шойгу стал руководителем комиссии по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — будет руководить комиссией по здравоохранению, комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи возглавила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».