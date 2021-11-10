Курган, 10 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 73 зафиксированы в Кургане, сообщает 10 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 217 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 10 ноября выявлено 41 087 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 10 ноября вылечились 33 663 человека, скончались 820 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).