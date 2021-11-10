Пенза, 10 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Пензенский государственный университет в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 10 по 23 ноября приостанавливает очную деятельность. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Александр Гуляков.

Donland.ru Дистанционное образование

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Образовательные программы будут реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В удаленном формате намерены осуществлять и научную деятельность. Временно приостанавливается посещение обучающимися университета, за исключением проживания в общежитиях вуза. Сотрудники университета также будет работать преимущественно в дистанционном формате.

Начиная с 24 ноября планируется поэтапное возобновление очной деятельности Пензенского госуниверситета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на протяжении двух недель происходит последовательное сокращение коечного фонда для ковид-пациентов. При дальнейшей положительной динамике областную клиническую больницу могут запустить для оказания плановой медицинской помощи.

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