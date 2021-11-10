Иерусалим, , 17:44 — REGNUM Депутат израильского парламента запрещается есть и пить в зале пленарных заседаний, соответствующее постановление выпустил спикер кнессета Мики Леви. Об этом сообщают «Вести Израиль» 10 ноября.

Кнессет Knesset.gov.il

Леви отмечает, что когда во время голосования депутаты едят, люди видят это, и имидж главного законодательного органа страны портится. Кроме того, по словам спикера, еда и напитки могут испачкать и испортить дорогую мебель.

Мики Леви, однако, сделал оговорку: когда обсуждался бюджет, принятие пищи было оправданным, ведь голосования шли даже ночью. Сейчас, однако, кнессет работает по расписанию, и есть нужно в специально отведенных для этого местах.