Иерусалим, 10 ноября 2021, 17:44 — REGNUM Депутат израильского парламента запрещается есть и пить в зале пленарных заседаний, соответствующее постановление выпустил спикер кнессета Мики Леви. Об этом сообщают «Вести Израиль» 10 ноября.
Леви отмечает, что когда во время голосования депутаты едят, люди видят это, и имидж главного законодательного органа страны портится. Кроме того, по словам спикера, еда и напитки могут испачкать и испортить дорогую мебель.
Мики Леви, однако, сделал оговорку: когда обсуждался бюджет, принятие пищи было оправданным, ведь голосования шли даже ночью. Сейчас, однако, кнессет работает по расписанию, и есть нужно в специально отведенных для этого местах.