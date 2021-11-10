Сочи, Краснодарский край, , 17:42 — REGNUM 8 ноября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов прошедшего 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Самым ценным игроком с оценкой 9.9 был признан 24-летний колумбийский форвард Матео Кассьерра, отметившийся в игре с московским ЦСКА (4:1) двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Помимо Кассьерры, в символическую сборную вошли Антон Шунин («Динамо», 7.9), Мирослав Богосавац («Ахмат», 7.3), Арсен Адамов («Урал», 7.8), Родригао («Сочи», 8.0), Денис Терентьев («Ростов», 7.8), Артур Юсупов («Сочи», 8.2), Даниил Уткин («Ахмат», 9.1), Данил Глебов («Ростов», 9.2), Дмитрий Полоз («Ростов», 8.0) и Али Соу («Ростов», 8.3).

В текущем сезоне Матео Кассьерра сыграл в восьми матчах чемпионата России, в которых набрал 10 (7+3) очков по системе гол+пас.

Кассьерра перешел в «Сочи» 26 августа 2021 года из «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.