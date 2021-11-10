Красногорск, 10 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. По состоянию на 10 ноября к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Подмосковье подключены 650 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, эта цифра стала максимальной за весь период пандемии.

«Мы видим, что сейчас по вакцинации в очередной раз всплеск, потому что ограничения, которые вводятся, заставляют человека крепко подумать. Это второе. А первое — это, конечно, тяжелые случаи, летальные случаи среди тех, кто не вакцинировался. У нас сегодня рекордное количество пациентов находится на ИВЛ, их уже 650», — сказал глава Подмосковья.