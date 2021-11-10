Вологда, 10 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Вологодской области могу ввести локдаун из-за медленного темпа иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания оперштаба заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Кувшинников

«У нас два пути. Введение полного локдауна как минимум на две недели. Тогда мы точно сможем разорвать цепочки распространения вируса. Этот вариант чреват большими экономическими потерями и последствиями для нашего бизнеса. Второй вариант — расширение сферы действия QR-кодов», — заявил Кувшинников.

В настоящее время Вологодская область занимает 65 место среди субъектов РФ по ковид-вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области выявили 396 заболевших ковидом, 12 человек скончались.